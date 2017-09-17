Армянская Апостольская Армянская Апостольская Церковь сегодня отмечает Хачверац – в память о возвращении Креста Господня

Хачверац отмечается в память о возвращении и прославлении Животворящего Креста Господня. Армянская Церковь отмечает его в воскресенье, выпадающее в промежуток между 11 и 17 сентября. Понедельник после праздника – День поминовение усопших.

Согласно преданию, первый епископ Иерусалима Иаков, брат Господа, найдя частицу Древа Креста Христова, высоко воздвиг ее, явив верующим под пение шаракана «Кресту Твоему, о Христос, поклоняемся». Другое предание гласит, что найденный царицей Еленой (матерью императора Константина Великого) Св. Крест был воздвигнут иерусалимским патриархом Макарием над собравшимися, чтобы они узрели и поклонились ему (326 г.).

В 335 г. император Константин построил на месте погребения Христа храм Св. Воскресения (Сурб Арутюн). Храм был освящен 13 сентября, после чего каждый год стал отмечаться праздник освящения храма, длящийся восемь дней. 14 сентября собирались на Голгофе, где на виду у всех верующих Животворящий Крест воздвигался для поклонения молящихся.

Праздник Воздвижения Креста приобрел еще большее значение после возвращения Св. Креста из персидского плена в первой половине VII века. В 610 году персидский царь Хосров с многочисленным войском напал на Византийскую империю. Воодушевленные первыми победами персы овладели Иерусалимом и захватили Крестное Древо Христа (614 г.). Многие предались огню и мечу или были уведены в плен. Среди них был также патриарх Иерусалима Захария.

После долгих лет войны византийцы, под предводительством императора Ираклия, одержали победу над персами и освободили Св. Крест (628г.). В этих событиях принимали участие и армянские отряды во главе с правителем Византийской Армении Мжежем Гнуни. Освобожденное Древо Креста было торжественно, в сопровождении процессий и служб в церквах, пронесено через Армению в Константинополь, а затем в Иерусалим.

Крест для христиан является гордостью и символом могущества Бога, на котором была пролита невинная кровь Христа. Иисус на Кресте показал Свою безграничную любовь к людям, и Крест для христиан стал залогом надежды, любви и спасения.

Источник — Qahana.am