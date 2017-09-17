Большая интернет-премьера фильма Арутюна Хачатряна «Тупик»: видео

После года ожидания, мировых премьер и показов, состоялась интернет-премьера фильма «Тупик» («Deadlock») Арутюна Хачатряна на сайте культурного веб-телевидения webtv.am, на ведущих армянских и международных медиаресурсах. А мировая премьера фильма Арутюна Хачатряна «Тупик» состоялась в рамках международного кинофестиваля «Vision du Reel» в Ньоне, в Швейцарии.

Ереванская премьера «Тупика» состоялась в прошлом году в кинотеатре «Москва». Фильм был также показан в конкурсной программе 13-го Международного кинофестиваля «Золотой абрикос». Фильм был представлен на многочисленных международных конкурсах и демонстрировался во многих городах мира, и вот спустя год состоялась интернет-премьера фильма. За это время избранные фильмы Арутюна Хачатряна демонстрировались в Театре Максима Горького в Берлине, организатором и соучредителем которого является всемирно известный кинооператор и режиссер Фред Келемен.

Ретроспективные показы фильмов режиссера были организованы в рамках кинофестивалей «Зеркало» в России, «Evropa Akt Film» в Париже, «Бангалор» в Индии, «Stockfish» в Рейкьявике (Исландия), в Варне, Батуми, Тбилиси и многих других международных кинофестивалей.

Арутюн Хачатрян удостоился также ряда почетных премий, из которых наиболее памятная «Сурб Геворг» (Московский международный кинофестиваль), «Прометей» (Тбилисский международный кинофестиваль) и «Золотой слон» (Ассоциация кинокритиков и киножурналистов России).

Фильм о человеке, который в 1990-х годах выиграл «вожделенную» Грин-карту и отправился в Соединенные Штаты вместе со своей семьей. Арутюн Хачатрян почти 25 лет следовал за своим героем и представлял свою семью и представил в фильме «Тупик» различные эпизоды из жизни семьи. Фильм «Тупик» является вторым из цикла «Бесконечный побег и вечное возвращение».