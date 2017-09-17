Слова 96-летнего американского врача взволновали посетившего Гюмри премьер-министра: видео, фоторяд

14 сентября в Гюмри состоялось открытие Центра ремесел «Ахавни» и прилегающего к нему гостевого дома, построенных на средства врача-армянина из Нью-Йорка, благотворителя Ованнеса Оюнджяна. В мероприятии участвовали также премьер-министр Карен Карапетян и министр территориального управления и развития Давид Локян.

Отметим, что благотворительный фонд «Оюнджян» в течение 20 лет инвестировал в Гюмри примерно 7 миллионов долларов. Накопленные в течение деятельности средства врач вложил в развитие родины. После землетрясения большой меценат восстановил превратившуюся в руины школу №21, затем построил школу искусств «Вардуи». Его благотворительность – в память о родителях и сестрах: школа-гимназия носит имена родителей Арменака и Елисабет Оюнджян, а школа искусств и центр искусств – сестер.

В своем выступлении большой филантроп сказал: «Мне немало лет, уже 96. Родился я в Турции, живу в США. Я объехал весь мир, однако в моих мечтах всегда присутствовала родина. Я хотел сделать что-то для своего народа. Землетрясение 1988 года потрясло меня, и тогда я захотел приехать в Гюмри, так как был наслышан об ужасных разрушениях, таланте и способностях местных жителей», – сказал благотворитель.

Он отметил, что все это делает для детей, чтобы они оставались у себя на родине и развивали ее. «Самая прекрасная страна во всем мире – это наша Армения», – воскликнул благотворитель. Его слова взволновали присутствующих, особенно премьер-министра, его лицо засияло от радости, и он долго аплодировал с улыбкой на лице. Благотворителя поблагодарили губернатор Ширака Артур Хачатрян и мэр Гюмри Самвел Баласанян.

Губернатор Ширака, выразив благодарность доктору, сказал, что тот совершил великое дело по обеспечению обучения молодого поколения, приобщения их к искусству, ремеслам, чтобы они не покидали страну, оставались на родине, не приставали к чужим берегам. А мэр Гюмри Самвел Баласанян указал на преданность и достоинство доктора-мецената.

К этому событию для благотворителя приготовили сюрприз: был изваян его бюст. Автором является скульптор Ваагн Папоян. «Доктор совершил для нас великое дело, построил здания, назвав их именами родителей и сестер, и мы с учениками подумали, что сделать, чтобы доктор даже в его отсутствие находился здесь». Так прокомментировал Левон Лачикян идею о создании бюста врача-мецената.