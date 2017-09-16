Беспрецедентный визит большой делегации конгрессменов США в Армению

«Наши родители были бы горды, увидев, что мы посещаем Армению», — по инициативе конгрессмена США армянского происхождения Джеки Спир Канчелян в это воскресенье Армению посетит представительная делегация членов Конгресса Соединенных Штатов. Об этом передает Армянская служба Голоса Америки.

В составе делегации – конгрессмен Фрэнк Паллоун, который еще после разрушительного землетрясения в Спитаке в Армению привез американскую помощь, конгрессмен армянского происхождения Анна Эшу, конгрессмен Дэвид Валадао, по инициативе которого несколько дней назад Конгресс США принял решение о выделении дополнительной суммы на работы по разминированию в Нагорном Карабахе. Армению посетят также избранный от Гавайев конгрессмен Тулси Габбард и представляющий штат Висконсин конгрессмен Джим Сенсенбреннер.

«Наверное, это визит самой большой делегации конгрессменов в независимую демократическую Армению», — конгрессмен Спир Канчелян признает Голосу Америки, что повестка визита в Армению настолько насыщена, что не представляет, как они в течение нескольких дней успеют ее осуществить. Что касается целей визита, они многочисленны:

«Во-первых, укрепить нашу дружбу, помочь Армении освободиться от оставшихся в стране проявлений коррупции, создать новые возможности для предоставления помощи Армении, направленной на развитие демократии».

Для конгрессмена этот визит имеет эмоциональное значение:

«Среди нас, имеющих армянские корни, несомненно, очень важно посетить родину, ознакомиться с исторической родиной, почувствовать, осязать ее».

Политическая сторона визита также не обойдена:

«Я пожелала бы, чтобы Армения получала помощь в еще большем количестве, поскольку я рассматриваю Армению как нашего партнера в регионе, находящемся под влиянием агрессивных действий России».

Законодатели США планируют обсудить с армянской стороной вопрос укрепления энергетической независимости Армении, поскольку в настоящее время в плане поставок энергоносителей Армения зависит от России, которая, по словам конгрессмена, желает восстановить Советский союз:

«Убеждена, что Армения не желает вновь стать Советской Арменией».

Джеки Спир Канчелян подчеркивает, что Армения имеет гигантский потенциал в деле развития технологической сферы, и подчеркивает, по словам конгрессмена, блестящую работу посла Армении в США Григора Ованнисяна, направленную на укрепление армяно-американских отношений:

«Мы желаем укрепить отношения с Арменией, чтобы Армения больше никогда не была вынуждена беспокоиться об угрозах своему суверенитету».

Другим преимуществом Армении является Армянская Диаспора. Многие армяне, достигшие серьезных успехов в Соединенных Штатах, желают восстановить связь с Арменией, и конгрессмены в Армении обсудят также и эти перспективы.