Если все пойдет хорошо, то Фонд доверия Армения-НАТО начнет действовать в 2018 году: «Айкакан жаманак»

В ходе пресс-конференции 29 мая 2017 года заместитель главы Управления политики Министерства обороны РА Мгер Исраелян отметил, что в ближайшие два месяца Армения вместе с НАТО создаст фонд доверия. В раках этого Фонда планируется реализовать две программы. Первой программой предусматривается уничтожение около 130 единиц неисправной бронетехники, для чего необходимо привлечь 1,3 млн. евро. Вторая программа должна быть направлена на гуманитарную программу по разминированию и усовершенствование методов информирования жителей приграничных общин.
Поскольку уже наступил сентябрь, то есть, указанный «Фонд доверия» уже полтора месяца, как должен был быть создан, мы направили в Управление информации и по связям с общественностью Министерства обороны РА запрос, был ли создан Фонд, и если да, то когда, и в какой форме будет участие в этом фонде армянской стороны, в пределах каких сумм, в каком состояния находится реализация двух запланированных программ, проводятся ли работы в направлении этих программ или нет, и если да, то на каком этапе они находятся, и сколько средств предусматривается для второй программы. То есть вопросы, ответы на которые должны были быть уже давно.
В ответ на наш запрос 11 сентября министерство обороны ответило, что для предоставления информации, указанной в запросе, провести дополнительное изучение, поэтому ответ на наш запрос будет предоставлен в сроки, установленные законодательством РА – в течение 30 рабочих дней. Но 13 сентября мы получили из Министерства обороны полный ответ.
«Для обеспечения правовой основы деятельности Фонда доверия НАТО по демилитаризации, демонтажа пришедшего в непригодность вооружения и военной техники МО РА, гуманитарного разминирования и информирования о минной опасности, осведомленности, 14 июля 2017 было подписано соглашение ««О содействии сотрудничеству между Республикой Армения и Организацией НАТО по техническому обеспечению и снабжению». Оно подлежит ратификации со стороны НС РА и в настоящее время находится в Конституционном суде, заседание по которому назначено на 19-е сентября. Фонд доверия начнет свою деятельность после ратификации соглашения и официального уведомления об этом стороны НАТО. Реализация программ, предусмотренных этим фондом, будет координироваться Организацией НАТО по техническому обеспечению и снабжению (NSPO), – говорится в ответном письме.
Поскольку договор еще не действует, естественно, что предусмотренные в нем программы пока не осуществляются, но Министерство обороны планирует завершить вышеуказанные правовые процессы до конца года и программы будут реализованы в течение 2018 года.
«Общая стоимость реализации двух программ, предусмотренных фондом, составляет 1,3 миллиона евро. После окончательного согласования программ размер требуемой суммы может измениться. Измениться может и объем выполняемых работ, например, количество уничтожаемой техники. По положению на данный момент страной-руководителем Фонда доверия ФРГ утверждено финансирование на сумму 1,1 миллион евро», – сообщили из Министерства обороны РА.
Геворг АВЧЯН
Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»