Если все пойдет хорошо, то Фонд доверия Армения-НАТО начнет действовать в 2018 году: «Айкакан жаманак»

В ходе пресс-конференции 29 мая 2017 года заместитель главы Управления политики Министерства обороны РА Мгер Исраелян отметил, что в ближайшие два месяца Армения вместе с НАТО создаст фонд доверия. В раках этого Фонда планируется реализовать две программы. Первой программой предусматривается уничтожение около 130 единиц неисправной бронетехники, для чего необходимо привлечь 1,3 млн. евро. Вторая программа должна быть направлена ​​на гуманитарную программу по разминированию и усовершенствование методов информирования жителей приграничных общин.

Поскольку уже наступил сентябрь, то есть, указанный «Фонд доверия» уже полтора месяца, как должен был быть создан, мы направили в Управление информации и по связям с общественностью Министерства обороны РА запрос, был ли создан Фонд, и если да, то когда, и в какой форме будет участие в этом фонде армянской стороны, в пределах каких сумм, в каком состояния находится реализация двух запланированных программ, проводятся ли работы в направлении этих программ или нет, и если да, то на каком этапе они находятся, и сколько средств предусматривается для второй программы. То есть вопросы, ответы на которые должны были быть уже давно.

В ответ на наш запрос 11 сентября министерство обороны ответило, что для предоставления информации, указанной в запросе, провести дополнительное изучение, поэтому ответ на наш запрос будет предоставлен в сроки, установленные законодательством РА – в течение 30 рабочих дней. Но 13 сентября мы получили из Министерства обороны полный ответ.

«Для обеспечения правовой основы деятельности Фонда доверия НАТО по демилитаризации, демонтажа пришедшего в непригодность вооружения и военной техники МО РА, гуманитарного разминирования и информирования о минной опасности, осведомленности, 14 июля 2017 было подписано соглашение ««О содействии сотрудничеству между Республикой Армения и Организацией НАТО по техническому обеспечению и снабжению». Оно подлежит ратификации со стороны НС РА и в настоящее время находится в Конституционном суде, заседание по которому назначено на 19-е сентября. Фонд доверия начнет свою деятельность после ратификации соглашения и официального уведомления об этом стороны НАТО. Реализация программ, предусмотренных этим фондом, будет координироваться Организацией НАТО по техническому обеспечению и снабжению (NSPO), – говорится в ответном письме.

Поскольку договор еще не действует, естественно, что предусмотренные в нем программы пока не осуществляются, но Министерство обороны планирует завершить вышеуказанные правовые процессы до конца года и программы будут реализованы в течение 2018 года.

«Общая стоимость реализации двух программ, предусмотренных фондом, составляет 1,3 миллиона евро. После окончательного согласования программ размер требуемой суммы может измениться. Измениться может и объем выполняемых работ, например, количество уничтожаемой техники. По положению на данный момент страной-руководителем Фонда доверия ФРГ утверждено финансирование на сумму 1,1 миллион евро», – сообщили из Министерства обороны РА.

Геворг АВЧЯН

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