Обсужден ход выполнения программ по строительству высоковольтных линий Иран-Армения, Армения-Грузия, второго энергоблока Ереванской ТЭС и Шнохской ГЭС

15 сентября министр энергетики и природных ресурсов РА Ашот Манукян принял делегацию во главе с руководителем миссии Международного валютного фонда Хоссейном Сами.

Обсуждался ход выполнения программы строительства высоковольтных линий Иран-Армения, Армения-Грузия, строительства второго энергоблока Ереванской ТЭС и Шнохской ГЭС, а также источники их финансирования.

По просьбе гостей министр представил шаги и график либерализации армянского рынка электроэнергии, а также затронул ход выполнения программы по продлению и модернизации второго энергоблока Армянской атомной электростанции.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с управлением внешним долгом страны и влиянием кредитных средств, направленных на развитие энергетического сектора, на объемы внешнего долга.

Министерство энергетической инфраструктуры и природных ресурсов Республики Армения