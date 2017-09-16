«А почему вы должны были иметь министра? И вообще вы кто такие?»: Армен Рустамян – видео

«С 9 апреля следующего года будут новые расстановки. Это к нам не относится, мы уже имеем договоренности касательно наших целей, поэтому был заложен процесс коалиционного соглашения. Я не думаю, что произойдут относящиеся к нему изменения. Все интриги, каким будет правительство в следующем году, останется ли оно или будут заменено, мы не хотим заходить далеко в этом вопросе и высказывать предварительных мнений», – сказал вчера глава фракции АРФД Армен Рустамян в ходе брифинга в парламенте.

На вопрос, что в течение 10 лет пребывания Сержа Саргсяна у власти АРФД побывала и в оппозиции, и во власти, может ли он вспомнить какое-либо обещание Сержа Саргсяна, которое тот выполнил, и имеет ли АРФД свою долю вины в создавшейся ситуации, Рустамян ответил: «Политические партии, которые считают, что не имеют доли вины, не являются серьезными. Политическая сила, если она обладает каким-то влиянием, и ситуация неблагоприятная, несет ответственность за ситуацию соразмерно этому влиянию. Мы считаем себя также ответственными соразмерно своей доле. Какие из обещаний, данных Сержем Саргсяном, были выполнены, для нас очевидны, Серж Саргсян фактически принял семь предложенных нами пунктов, а не один или два. По сути, в движении Армении произошел прорыв. Мы приняли новую систему, со всеми вытекающими из нее последствиями, и это произошло благодаря именно нашим отношениям с Сержем Саргсяном. В вопросе Карабаха, в армяно-турецких отношениях произошли кардинальные изменения, деятельность правительства стала более прозрачной и подотчетной».

Рустамян сказал, что нет такого периода, который можно было бы назвать хорошим для АРФ Дашнакцутюн, но плохо было для народа: «Кто сказал, что сейчас для АРФД хорошо?». На замечание, что у вас есть министр, а у нас нет, Армен Рустамян ответил: «Народ же не может иметь министра, и почему вы должны иметь министра? И вообще вы кто, политическая сила?».