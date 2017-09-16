Фракция «Царукян» потребует отставки Владимира Гаспаряна, если «ситуация станет неуправляемой»: видео

«Граждане Армении должны чувствовать себя защищенными на всей территории страны», – заявил вчера во время брифинга в парламенте секретарь фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян, коснувшись криминальной разборки рядом с Вернисажем.

На вопрос Aravot.am, что с учетом не только инцидент у Вернисажа, но и разных инцидентов с участием криминала в последнее время в Гюмри, а также то, что в Армении проводят «сходки» воровские авторитеты, не время ли, чтобы блок «Царукян» потребовал, скажем, отставки начальника Полиции Владимира Гаспаряна, Энфиаджян ответил:

«По сути, любая антигосударственная деятельность вызывает у нас беспокойство. Мы в нашей парламентской деятельности не видим проблем не говорить о подобных вопросах. По необходимости, если найдем, что настал момент, и ситуация стала неуправляемая, мы выступим с подобными формулировками».

Энфиаджян сказал, что перед законом все должны держать ответ и подобные случаи необходимо раскрывать быстро, а виноватые должны быть наказаны.