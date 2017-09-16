Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:14 | Сентябрь 16 2017
18:14 | Сентябрь 16 2017

Министр экономики Армении Сурен Караян посетит Иран по приглашению советника президента Хасана Роухани

Министр экономики Армении Сурен Караян посетит Иран по приглашению советника президента Хасана Роухани

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян по приглашению советника президента Ирана, секретаря Координационного совета свободных и особых экономических зон Акбара Торкана 16 сентября с рабочим визитом посетит Исламскую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в ходе визита в ИРИ армянская делегация ознакомится с производственными площадями свободной экономической зоны «Арас» и организацией деятельности торговых центров.

Отмечается, что в составе армянской делегации ответственные за свободную экономическую зону «Мегри» и ряд предпринимателей.

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Рубрики: Международные, Официальные, Экономика

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