Министр экономики Армении Сурен Караян посетит Иран по приглашению советника президента Хасана Роухани

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян по приглашению советника президента Ирана, секретаря Координационного совета свободных и особых экономических зон Акбара Торкана 16 сентября с рабочим визитом посетит Исламскую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в ходе визита в ИРИ армянская делегация ознакомится с производственными площадями свободной экономической зоны «Арас» и организацией деятельности торговых центров.

Отмечается, что в составе армянской делегации ответственные за свободную экономическую зону «Мегри» и ряд предпринимателей.