Дональд Трамп: США располагают «эффективными средствами» против КНДР

Президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что «как никогда раньше уверен», что Соединенные Штаты располагают «эффективными и огромными» средствами для того, чтобы ответить на угрозы Северной Кореи. Об этом передает Голос Америки.

«Америку и ее союзников невозможно запугать, – сказал он, обращаясь к военнослужащим на авиабазе «Эндрюс» в пригороде Вашингтона. – Мы защитим наших граждан, нашу страну и нашу цивилизацию от всех, кто осмелился угрожать нам. Это включает и режим в Северной Корее, который снова продемонстрировал полное презрение к своим соседям и всему мировому сообществу».

Ранее, выступая в Белом доме, советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что администрация США не исключает использования военной силы против Пхеньяна.

«Тем, кто говорил и комментировал (сообщения) об отсутствии военных способов (решения проблемы), скажу, что мы располагаем военными возможностями, – сказал Макмастер. – Но мы предпочитаем не использовать их».