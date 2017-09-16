Церковь построила роскошное здание стоимостью около 1,5 млн долларов: «Айкакан жаманак»

Араратская Патриаршая епархия Армянской Апостольской церкви построила в центре Еревана, на улице Исраелян, роскошное здание с красивыми архитектурными решениями. Стало известно, что официальная церемония открытия здания состоится в ближайшие дни. Трехэтажное здание занимает площадь около 1000 квадратных метров, имеет просторный двор площадью около 2000 квадратных метров. Строительство здания, представленного ниже на фотографии, началось 20 лет назад, но было прервано, и возобновилось с повышенной силой уже в этом году. На территории не установлено никакой вывески – что строится, кто строит и кто заказчик. Между тем, закон требует установки указателя на площадке во время строительных работ. Нам стало известно, что строительные работы осуществляет ООО «Алгаре».

Трехэтажное здание с одним этажом под землей станет эстетическим образовательным центром. Внутри здания есть залы, целый корпус предусмотрен для детей с ограниченными возможностями. Помимо закрытых залов, есть открытый зал. В здании также есть лифт, приспособленный для людей с инвалидностью. Кстати, образовательный центр также виден с улицы Афин, так как здание находится прямо на холме Разданского ущелья. Чтобы добраться до построенного центра от Араратской Патриаршей епархии, необходимо пройти всего около 100 метров. Одним из инвесторов строительства этого здания стоимостью 1,5 млн. долларов, по некоторым сведениям, является посол Армении в Великобритании Армен Саргсян.

Тирайр МУРАДЯН

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