Герберт Макмастер: дипломатическое решение конфликта с КНДР на исходе

Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что военное решение вопроса Северной Кореи по-прежнему имеется, но США не хотели бы его использовать, сообщает Газета.Ру со ссылкой на телеканал CNN.

По его словам, США активно используют все возможные дипломатические и экономические рычаги, в том числе путем санкций.

Однако, пояснил Макмастер, в своем дипломатическом подходе Вашингтон приблизился к тому, что варианты исчерпываются.

«У нас имеется военное решение, но мы бы не хотели его использовать», — подчеркнул советник.

Он пояснил, что в международном сообществе есть согласие с тем, что необходимо проводить денуклеаризацию Корейского полуострова.

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