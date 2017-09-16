Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:46 | Сентябрь 16 2017
15:46 | Сентябрь 16 2017

Герберт Макмастер: дипломатическое решение конфликта с КНДР на исходе

Герберт Макмастер: дипломатическое решение конфликта с КНДР на исходе

Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что военное решение вопроса Северной Кореи по-прежнему имеется, но США не хотели бы его использовать, сообщает Газета.Ру со ссылкой на телеканал CNN.

По его словам, США активно используют все возможные дипломатические и экономические рычаги, в том числе путем санкций. 

Однако, пояснил Макмастер, в своем дипломатическом подходе Вашингтон приблизился к тому, что варианты исчерпываются.

«У нас имеется военное решение, но мы бы не хотели его использовать», — подчеркнул советник.

Он пояснил, что в международном сообществе есть согласие с тем, что необходимо проводить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Фото — Газета.Ру

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда