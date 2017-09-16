Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:09 | Сентябрь 16 2017
15:09 | Сентябрь 16 2017

Министр Левон Мкртчян: «Закройте тему» – «Грапарак»

Министр Левон Мкртчян: «Закройте тему» – «Грапарак»

Наш журналист поинтересовался у министра образования и науки Армении, члена АРФ Дашнакцутюн Левона Мкртчяна, не получил ли он от Сержа Саргсяна выговор после шума, поднятого в связи с вручением золотой медали сыну мэра Раздана, за то, что заранее не проинформировал его о том, кого намерен наградить?

Министр ответил отрицательно, что никакого выговора он не получал.

А такая проблема, на его взгляд, не возникнет? Левон Мкртчян призывает «закрыть тему» о сыне мэра Раздана.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Пресса

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда