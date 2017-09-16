Министр Левон Мкртчян: «Закройте тему» – «Грапарак»

Наш журналист поинтересовался у министра образования и науки Армении, члена АРФ Дашнакцутюн Левона Мкртчяна, не получил ли он от Сержа Саргсяна выговор после шума, поднятого в связи с вручением золотой медали сыну мэра Раздана, за то, что заранее не проинформировал его о том, кого намерен наградить?

Министр ответил отрицательно, что никакого выговора он не получал.

А такая проблема, на его взгляд, не возникнет? Левон Мкртчян призывает «закрыть тему» о сыне мэра Раздана.

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