Примечательный факт в годовом отчете правительства: «Жоховурд»

В отчете, опубликованном по случаю первого года деятельности правительства, зафиксирован примечательный факт.

Выясняется, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, переплаты, помимо текущих налоговых обязательств, выплаченные в государственный бюджет дополнительные налоги сократились на 6,4 млрд. драмов, и по состоянию на 1 сентября этого года они составили 265 млрд. 484,7 млн. драмов.

До сих пор власти публиковали только переплаты крупных налогоплательщиков, и по состоянию на 1 июля они составляли 151,7 млрд. драмов. Но теперь выясняется, что переплаты взимались не только с крупного бизнеса, но и малых и средних компаний – в размере примерно 110 млрд. драмов.

Кстати, об этом всегда говорил Всемирный банк, подчеркивая о ежегодном сборе переплат более чем на 250 млрд. драмов, и предупреждая, что все они может иметь опасные последствия.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»