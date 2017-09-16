Совбез ООН единогласно потребовал от КНДР остановить «возмутительные действия», но новых санкций не ввел

Deutsche Welle. Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное новому тесту северокорейской баллистической ракеты завершилось принятием заявления, в котором осуждается «провокационный» шаг Пхеньяна. Совбез в пятницу, 15 сентября, единогласно потребовал от КНДР остановить «возмутительные действия». Ядерная и ракетная программа страны являются угрозой не только для региона, но и для всех стран-членов ООН, говорится в принятом документе. Никаких заявлений о возможном введении против властей КНДР новых санкций сделано не было.

Только в понедельник все 15 государств — членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, одобрили новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР. Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Пхеньян осуществил очередной запуск баллистической ракеты 15 сентября. Она двигалась в сторону Тихого океана и, перелетев территорию Японии, упала примерно в 2000 километрах к востоку от острова Хоккайдо. Японские власти в связи с пуском выпустили экстренное предупреждение для жителей северо-востока страны. При падении ракеты никто не пострадал.

Это был уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над японской территорией. И первый пуск после того, как Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна.