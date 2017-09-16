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14:33 | Сентябрь 16 2017

Совбез ООН единогласно потребовал от КНДР остановить «возмутительные действия», но новых санкций не ввел

Совбез ООН единогласно потребовал от КНДР остановить «возмутительные действия», но новых санкций не ввел

Deutsche Welle. Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное новому тесту северокорейской баллистической ракеты завершилось принятием заявления, в котором осуждается «провокационный» шаг Пхеньяна. Совбез в пятницу, 15 сентября, единогласно потребовал от КНДР остановить «возмутительные действия». Ядерная и ракетная программа страны являются угрозой не только для региона, но и для всех стран-членов ООН, говорится в принятом документе. Никаких заявлений о возможном введении против властей КНДР новых санкций сделано не было.

Только в понедельник все 15 государств — членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, одобрили новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР. Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Пхеньян осуществил очередной запуск баллистической ракеты 15 сентября. Она двигалась в сторону Тихого океана и, перелетев территорию Японии, упала примерно в 2000 километрах к востоку от острова Хоккайдо. Японские власти в связи с пуском выпустили экстренное предупреждение для жителей северо-востока страны. При падении ракеты никто не пострадал.

Это был уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над японской территорией. И первый пуск после того, как Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна.

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Рубрики: Международные

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