Лидер иракского Курдистана: «Не слушайте никого. Мы не отложим референдум»

На фестивале в поддержку референдума о независимости в городе Амадия, президент Курдистана Масуд Барзани заявил, что никто не предоставил курдам альтернативу, которая могла бы заменит референдум, поэтому он не будет отложен и пройдет 25 сентября. Об этом передает агентство RiaTaza.

Барзани также обратился к Багдаду со словами: «Отныне никакие Ваши решения мы не будем признавать и они нас не касаются».

Отметим, что на 25 сентября в Иракском Курдистане запланирован всенародный референдум о независимости.

Агентство также передает, что вчера вечером голосами 65 депутатов парламента Курдистана принято решение провести референдум о независимости в Курдистане и районах за пределами Курдистана 25 сентября.

Фото — RiaTaza.com