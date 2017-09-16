«Армения остается очень безопасной и надежной страной»: губернатор Лори

Губернатор Лори Артур Налбандян обвиняемых в убийстве в четверг на территории по соседству с Вернисажем троих жителей Алаверди Альберта Блбуляна, Армена Карадавидова и Рафика Хачатряна не знает. Напомним, что указанные личности подозреваются в совершенном вчера убийстве и объявлены полицией в розыск.

«Ничего о них не знаю», – сказал Aravot.am губернатор марза. На наш вопрос, являются ли указанные лица такими же авторитетами в области, как и Абгарян, губернатор сказал: «Какой авторитет Ваагн Абгарян, если не секрет? Я не знаю подробностей его жизни, но не могу сказать, что он был криминальным авторитетом. А относительно объявленных в розыск и тем более не имею сведений. Алаверди маленький город, я знаю почти всех, но чтобы знал об их криминальном прошлом, или знал в лицо, это не так. Подробностей об этих троих сказать не могу, я о них ничего не знаю».

Мы спросили у господина Налбандяна, может ли вчерашнее происшествие быть вендеттой, учитывая покушение на Ваагна Абгаряна в прошлые годы, убийство его близких друзей? Я не могу ответить на ваш вопрос», – сказал губернатор.

На наше замечание, что согласно публикациям прессы, криминальные истории, связанные с именем Ваагна Абгаряна, являются продолжением произошедших после выборов событий, а он, опять-таки согласно публикациям прессы, на выборах мэра в 2015 году хорошо поработал для РПА, господин Налбандян ответил: «Кандидата в мэры Карена Паремузяна (действующий мэр) избрали более 5000 человек, каждый человек, который счел целесообразным, проголосовал за него, поддержали всех, но выделили одного. Вы очень извините, но на этих выборах другой кандидат не был из другой политической силы, были жителями того же города, почти что из одной команды, выдвинули кандидатуры, попытались честно вести борьбу. И какие между ними имелись межличностные проблемы, я сказать не могу».

Что касается стрельбы в центре города среди бела дня, то по этому поводу губернатор сказал: «Очень неприятный случай, который не подобает нашей стране. Я как лориец, а эти люди, тоже лорийцы, я отрицательно оцениваю случившееся». На наш вопрос, следствием чего, по его мнению, стало вчерашнее происшествие, господин Налбандян ответил: «Правоохранители выяснят, я не знаю, что за проблема такая была, что они попытались урегулировать вопрос таким способом».