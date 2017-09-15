«Армяне, вы держитесь. Эти люди хотя вас видеть мертвыми и точка»: Александр Лапшин

Освобожденный из застенков режима Алиева израильский блогер Александр Лапшин на своей странице в Фейсбуке написал:

«Стыдно признаться, но до того, как оказался в азерской тюрьме я искренне полагал, что карабахский конфликт очень спорный и должен быть решен с учетом уважения к национальным границам Азербайджана. Какой я был идиот! Азербайджан еще в 1988 начал террор против армян в Сумгаите, Баку и Карабахе. По нацистской схеме «juden frei», только применительно к армянам, а не евреям. Впрочем, 95% евреев Азербайджана бежали из страны в тот же примерно период, что и начался конфликт в Карабахе. От греха подальше — покончат с армянами — за евреев возьмутся, генетическая память. Сегодня евреев в Азербайджане любят, ведь их почти нет, ну, меньше пары тысяч. От былых почти 100 тысяч до распада Союза.

Между тем, в обвинительном акте против меня за подписью замгенпрокурора Азербайджана Рустама Усубова дословно написано следующее (цитата):

…обвиняемый Лапшин назвал оккупированный Карабахский район «Арцахом»,что доказывает вкупе с другом по Фейсбуку Сергеем Шахвердяном его сепаратистские действия…

Пказательно, что твердящий с утра до ночи по толерантность Азербайджан считает армянское название Карабаха — Арцах незаконным. То есть армянский язык вне закона, говорить на родном языке армянам не полагается, иметь свою веру тоже нельзя и вообще, мол (цитата следователя Талыбова): «…геноцид армян — выдумки, если бы турки их вырезали — у нас было бы меньше проблем…».

Геббельс нервно курит.

Армяне, вы держитесь. Эти люди хотя вас видеть мертвыми и точка. И если вы в результате переговоров, или ослабления позиций Армении потеряете Карабах — знайте, что они придут вас резать. Как турки 100 лет назад. Озверение уже превзошло все допустимые пределы.

#azeromarazm»