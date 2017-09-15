Взрыв в лондонском метро – теракт: Скотленд-Ярд

В лондонском метро произошел взрыв на станции «Парсонс-грин», которая находится на юго-западе города. Изначально очевидцы сообщили о взрыве ведра, оставленного в пакете в вагоне поезда. Взрыв на станции произошел в результате детонации импровизированного взрывного устройства, заявил заместитель начальника полиции Лондона Марк Роули. Как стало известно ВВС, в устройстве был таймер.

22 человека доставлены в больницы, угрозы их жизни нет. Полиция ведет расследование произошедшего.

Согласно первым итогам расследования, взрывное устройство на станции «Парсонс-грин» создавалось для убийства большого числа людей, но оно не сработало должным образом (как это случилось с несработавшими устройствами 21 июля 2005 года). Эксперты по взрывчатым веществам говорят, что произошла вспышка, а не детонация, в результате чего могли погибнуть все находившиеся в радиусе взрыва, сообщил корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

«Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона проводят расследование инцидента в лондонском метро, случившегося этим утром. Сигнал в полицию поступил примерно в 8:20 в пятницу 15 сентября. Сообщалось о пожаре в поезде на станции метро «Парсонс-грин». Помощник главы полиции Лондона Нил Басу назвал происшедшее террористическим происшествием. Сотрудники лондонской полиции и транспортной полиции приехали на место происшествия вместе с коллегами из скорой помощи и пожарной службы. Нам известно о количестве людей, получивших телесные повреждения. Пока рано говорить о точной причине возгорания, этим занимается расследование, которое проводит контртеррористическое подразделение полиции. Станция закрыта, и мы рекомендуем людям избегать нахождение в этом районе,» — говорится в официальном заявлении полиции Лондона.