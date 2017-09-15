Сенатор США Бен Кардин: Турцию могут ждать санкции за покупку оружия в России

Недавняя покупка Турцией передовых российских ракетных систем С-400 может нарушать закон США, который требует автоматического наложения санкций. Об этом заявил Бен Кардин, ведущий демократ комитета иностранных дел Сената США, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

В письме, направленном мэрилендским сенатором Кардином должностным лицам администрации Трампа, содержится предупреждение, что покупка Анкарой военной системы противовоздушной обороны С-400, осуществленная ​​на этой неделе, нарушает санкции Конгресса против России, поддержанные в прошлом месяце.

Кардин напомнил, что законодательство налагает санкции «на любое лицо, реализующее крупную сделку с оборонительными и разведывательными подразделениями Российской Федерации».

Напомним, 12 сентября стало известно, что Турция уже внесла задаток России на приобретение зенитных ракетных систем С-400.

Ранее некоторые эксперты предполагали, что Турция откажется от покупки российской системы, поскольку она не будет совместима с радиолокационной системой НАТО.

Но Эрдоган опроверг эти сообщения, подчеркнув, что ни одна страна не имеет права обсуждать суверенные и независимые решения Турции в деле совершенствования своей обороны.

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для поражения на дальней и средней дистанции всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, тактические баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковые цели.