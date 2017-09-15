Разработанная по поручению Карена Карапетяна концепция провозглашает целью популяризацию русского языка в Армении

По поручению премьер-министра Карена Карапетяна Министерство образования и науки разработало концепцию преподавания русского языка в школах, в которой провозглашается, что «обучение русскому языку в Армении является одной из важнейших задач», в качестве цели указываетcя «популяризация русского языка» и подчеркивается, что «преподавание русского языка в школах позволит учащимся и студентам приобрести знания и навыки для эффективного сотрудничества друг с другом». Об этом передает Радио Азатутюн.

По словам начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Ашота Аршакяна, русский язык был выделен из иностранных языков и для этого языка была разработана отдельная концепция по той причине, что «русский язык в Армении преподают со второго класса, кроме того, были учтены также геополитические процессы и членство Армении в Евразийском экономическом союзе».

«По этой концепции речь не идет о придании русскому языку какого-либо статуса, речь идет всего лишь о повышении качества преподавания», — добавил он.

На замечание, что в концепции отмечено, что «преподавание русского языка в школах позволит учащимся и студентам приобрести знания и навыки для эффективного сотрудничества друг с другом», Аршакян отметил, что речь идет о международном сотрудничестве.

В концепции, подготовленной Министерством образования и науки, которое возглавляет представитель АРФ Дашнакцутюн Левон Мкртчян, читаем: «Владение русским языком является конкурентным преимуществом гражданина при получении высшего образования и формировании профессиональных навыков. Возрождение и развитие производства, науки, образования и культуры, а также контакты Армении с мировым сообществом, противодействие геоэкономическим и геополитическим вызовам и реализация процессов в нашей стране ставят задачу и необходимость обеспечения свободного владения русским языком среди армянской молодежи».

В ответ на вопрос, означает ли это, что культура в Армении не будет развиваться и возрождаться, если армянская молодежь не будет знать русского языка, Аршакян пояснил: «Концепция касается исключительно преподавания русского языка. Знакомство с культурами разных стран, думаю, положительно отражается также на нашей культуре, науке, производстве, различных отраслях экономики».

Член оппозиционной фракции «Елк» Совета старейшин Еревана Анаит Бахшян вчера в беседе с Радио Азатутюн отметила, что владение иностранными языками, в том числе и русским, конечно, важно, однако у нее вызывает недоумение тот факт, что власти решили выделить русский язык из иностранных языков и разработать отдельный проект только для русского языка, провозгласив обучение и популяризацию этого языка в Армении одной из важнейших задач государства.

«Владение любым языком очень важно и является целью образования. Почему наш премьер-министр сконцентрировался на русском языке?… Это было поручение премьер-министра. Я уверена, что делается очередной шаг в угоду России, что крайне опасно», — сказала Бахшян.

Бахшян, которая около пяти лет занимала должность заместителя директора Национального института образования, подчеркнула, что если власти Армении хотят посредством развития в стране иностранных языков добиться возрождения экономики и науки, то правильнее будет сделать акцент в первую очередь на английском языке, поскольку это известный факт – большая часть международных научных материалов сегодня существует именно на этом языке, и сегодня английский является самым распространенным международным языком.

Анаит Бахшян не исключила, что таким образом власти подготавливают почву для провозглашения русского языка вторым государственным языком в Армении. «Если власть потеряла свое достоинство и уже думает об этом, то общество этого не допустит. Потому что это не первый случай. И раньше было такое, и общество этого не позволит. Нашим государственным языком по Конституции является армянский, и второго государственного языка в Армении быть не может. Та власть, которая попытается это сделать, сама себе выроет могилу», — сказала Анаит Бахшян.

Фото — Радио Азатутюн