Карен Карапетян сегодня провел рабочий завтрак с представителями IT-компаний

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня провел рабочий завтрак с представителями компаний, представляющих Союз предприятий информационных технологий (СПИТ), Союз работодателей в сфере информационно-коммуникационных технологий, и других организаций. Подробности передает пресс-служба армянского правительства.

В ходе встречи главе правительства представлена инициатива по вручению премии «лучший IT-стартап».

Премьер Карен Карапетян предложил наиболее активным в IT-сфере компаниям в сжатые сроки представить согласованные предложения и инициативы по обеспечению динамичного развития сферы.

Стороны обсудили также деятельность фонда «Цифровая Армения» – в контексте участия компаний в формировании цифровой повестки и ее дальнейшей реализации.