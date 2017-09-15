Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:01 | Сентябрь 15 2017
19:01 | Сентябрь 15 2017

Карен Карапетян сегодня провел рабочий завтрак с представителями IT-компаний

Карен Карапетян сегодня провел рабочий завтрак с представителями IT-компаний

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня провел рабочий завтрак с представителями компаний, представляющих Союз предприятий информационных технологий (СПИТ), Союз работодателей в сфере информационно-коммуникационных технологий, и других организаций. Подробности передает пресс-служба армянского правительства.

В ходе встречи главе правительства представлена инициатива по вручению премии «лучший IT-стартап».

Премьер Карен Карапетян предложил наиболее активным в IT-сфере компаниям в сжатые сроки  представить согласованные предложения и инициативы по обеспечению динамичного развития сферы.

Стороны обсудили также деятельность фонда «Цифровая Армения» – в контексте участия компаний в формировании цифровой повестки и ее дальнейшей реализации.

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Рубрики: Официальные, Экономика

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