«Открытое небо по-евразийски»: Казахстан и Беларусь на примере Армении делают выводы и не впускают Россию

Радио Азатутюн. Авиакомпании стран ЕАЭС (России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении) с 2025 года смогут начать выполнять внутренние полеты на территории других стран сообщества. По сообщению российского информагентства ТАСС об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ в ответ на запрос информагентства.

В ведомстве добавили, что такую возможность авиакомпании получат в рамках создания единого транспортного пространства.

«Единое транспортное пространство ЕАЭС подразумевает, что авиакомпании одной страны смогут совершать внутренние перелеты на территории другой страны», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Как ранее сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, транспортное пространство стран ЕАЭС станет единым с 2025 года. Как пояснял отвечающий за авиасообщение замминистра транспорта Валерий Окулов, дорожная карта по развитию авиасообщения с этими странами подразумевает, в том числе, снятие ограничения в воздушном сообщении к 2025 году. Он также отметил, что снятие ограничений с Казахстаном и Кыргызстаном может занять больше времени, чем с Арменией и Беларусью.

По мнению сотрудника Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Андрея Крамаренко, такая мера более привлекательна для российских авиакомпаний, нежели для перевозчиков других стран.

«Сейчас у нас с партнерами по сообществу нет даже режима открытого неба (подразумевает право летать между двумя странами без ограничений по количеству полетов и назначенных авиакомпаний – ред.). И Беларусь, и Казахстан довольно стабильно проводят политику, направленную на защиту своих национальных перевозчиков Belavia и AirAstana. И убедить их прекратить это делать будет достаточно сложно. В этом свете нет никаких предпосылок для формирования единого воздушного пространства, — отметил Крамаренко. — Более того, если посмотреть на то, что происходит на рынке перевозок между Россией и другими ближайшими соседями, то видно, что в ходе либерализации российские компании начинают выдавливать перевозчиков других стран. Например, так произошло в Армении. То есть от либерализации выигрывают скорее российские компании».