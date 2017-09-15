Кратковременный всплеск ярости из Москвы

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Возможности и перспективы расширения взаимного сотрудничества

4 сентября делегация во главе с министром обороны РА Вигеном Саргсяном по приглашению министра обороны Китая отбыла в Пекин, в тот же день армянская делегация посетила компанию «Поли групп», которая является одной из крупнейших компаний в Китае, специализирующихся в оборонной, энергетической и горнодобывающей промышленности, в сферах недвижимости и культуры.

«За последние годы компания достигла огромного прогресса также в военно-промышленной сфере, импортируя на мировой рынок вооружений разные виды оружия, которые успешно конкурируют с аналогичной продукцией стран, занимающих передовые позиции на этом рынке. На встрече с руководством компании стороны выразили готовность продолжать активные обсуждения вокруг перспектив сотрудничества в оборонной сфере»,- сообщила пресс-служба минобороны.

Виген Саргсян 4 сентября встретился со своим китайским коллегой Чаном Ванцьюаном. После официальной церемонии встречи начались армяно-китайские переговоры, в ходе которых «стороны согласились в том, что необходимо активизировать усилия, направленные на углубление армяно-китайского военного партнерства. Была достигнута договоренность сделать более интенсивными взаимные связи, тем более, что необходимый потенциал существует. Виген Саргсян поблагодарил китайскую сторону за безвозмездную помощь оборонной сфере Армении на протяжении многих лет. По словам главы оборонного ведомства РА, это является одним из свидетельств армяно-китайских дружеских отношений. В завершение встречи стороны подписали еще одно соглашение по оказанию Армении помощи в размере 10 млн. юаней».

5 сентября министр обороны Армении провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Центрального военного совета Сюй Циляном (председателем совета является президент Китайской Народной республики Си Цзиньпинь). Армянский министр представил детали состоявшихся в ходе визита переговоров, очертив перспективы и возможности взаимодействия в оборонной сфере. «Армения и Китай сотрудничают по различным направлениям, в том числе и в оборонной сфере. В частности, ведется активное сотрудничество в сферах военного и гуманитарного образования. Но современные реалии обязывают еще более углубить сотрудничество. Армяно-китайские отношения имеют большой потенциал, для реализации которого необходимо приложить усилия. Этому поспособствует высокий уровень политического диалога. Одним из свидетельств высокого уровня армяно-китайских отношений является взаимная конструктивная позиция по вопросам, чувствительным для Армении и Китая. Виген Саргсян выразил благодарность за последовательную и конструктивную позицию Китая в вопросе карабахского конфликта.

В ходе встречи стороны отметили, что армяно-китайские отношения имеют большой потенциал, для реализации которого необходимо приложить усилия. По словам С. Циляна, Армения является надежным партнером для Китая. Стороны договорились активизировать усилия для углубления двусторонних отношений», — сообщила пресс-служба минобороны РА.

В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику делегация во главе с министром обороны Республики Армения Вигеном Саргсяном 6-го сентября была принята в китайской провинции Шанси. В административном центре провинции Сиань, с около 35-миллионным населением, состоялась встреча главы оборонительного ведомства Армении с руководством военного района Шаньси народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. На встрече Виген Саргсян выразил надежду, что сотрудничество двух дружественных стран будет динамично развиваться и в области обороны. Китайская сторона, в свою очередь, выразила убеждение, что визит Вигена Саргсяна в Китай послужит новым стимулом в этом деле.

Очевидно, что официальный визит Вигена Саргсяна в Пекин стал возможностью для обсуждений перспектив сотрудничества в оборонной сфере.

Необходимо констатировать тот весьма положительный факт, что Армения в оборонной сфере предпринимает попытку диверсификации. Заметно, что военное сотрудничество между Арменией и Китаем имеет перспективы по углублению.

История удаленной статьи

О том насколько важным был визит Виген Саргсяна в Китай можно судить по одной статье, опубликованной, а позже удаленной с сайта одного из самых влиятельных агентств России – РИА Новости, статья была озаглавлена: «В Китай за оружием: Армении стало мало российских «Смерчей» и «Искандеров».

В статье, написанной в негативных и иронических интонациях, явно давали понять официальному Еревану, что Москве не понравились шаги официального Еревана, и РФ не одобряет сотрудничество Армении в сфере безопасности с другими странами. Автор статьи выражал недоумение в связи с тем, что Россия подписала ряд соглашений с Арменией по поставкам оружия, всего два года назад было подписано кредитное соглашение на сумму в 200 млн. долларов, Россия поставила армянской стороне такие виды вооружений, как «Искандер», «Смерч», ТОС-1А «Солнцепёк» и другие. И после всего этого Армения осмеливается вести переговоры с китайцами или говорить о возможности покупки оружия у Китая?

Боле того, военный эксперт Александр Храмчихин зашел еще дальше, выразив мнение, что Армения не желает покупать оружие у Китая, а показательно шантажирует Россию, чтобы снизить цены поставляемых российских вооружений. То есть, официальный Ереван подобными действиями, по мнению Храмчихина, напоминает России, что она не является единственным поставщиком оружия в мире, поэтому можно и снизить цены.

Другой эксперт – Константин Макиенко приходит к заключению, что Армения не интересует Китай из-за низкой покупательной способности, что китайцы – люди прагматичные, умеют считать деньги, он выразил сомнение на счет заключения сделки между Арменией и Китаем. Потом напоминают, что китайское оружие похоже на российское, и оно будет нуждаться в техническом обслуживании

Что остается Армении, если не диверсификация внешней политики?

Регулярно напоминать о сделке стоимостью в 200 млн. долларов, «бить в лицо» этим, уже становится невыносимо. Об этом с российской стороны напоминают, несмотря на то обстоятельство, что с противником Армении – Азербайджаном у Москвы есть многомиллиардный «бизнес», и кстати, его «результатом» стало то, что уже «избалованный» Алиев в апреле прошлого года посчитал, что может начать войну.

Ревность Москвы, по всей видимости, обусловлена тем, что альянс Россия-Китай, о котором так мечтали в России, не стал реальностью. Что касается Армении, то ей ничего не остается, кроме как стремиться к диверсификации в разных сферах, и особенно в оборонной…

Если подвести итоги последних армяно-китайских переговоров, то нужно констатировать, что с Китаем – гигантом в военно-промышленной сфере, одной из опор всемирной безопасности мы имеем конкретные достижения: китайская сторона предоставила безвозмездную помощь оборонной сфере Армении, в ходе последних армяно-китайских переговоров было подписано очередное соглашение о помощи в размере 10 млн. юаней.

В каком-то смысле вполне естественно, что Россию, и, конечно же, Азербайджан, могут раздражать какие-то перспективные проекты в армяно-китайских отношениях. Остается надеяться, что последние армяно-китайские переговоры негативно не отразятся на отношениях Армения-Россия на более высоком — правительственном уровне. Только в этом случае можно ядовитые формулировки в статье «РИА Новости» посчитать ошибкой и допустить, что она случайно оказалась на сайте влиятельного российского агентства. Факт удаления статьи из сайта вселяет надежду, что в Москве осознали: нет необходимости беспричинно нагнетать ситуацию.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

13.09.2017г