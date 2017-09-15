Никол Пашинян: сейчас совершить смену власти легче, чем раньше

Сегодня во время брифинга в парламенте журналисты, отметив, что Галуст Саакян назвал Сержа Саргсяна незаменимым, спросили у членов фракции «Елк», что думает их блок о незаменимости Сержа Саргсяна. Никол Пашинян ответил, что это исключительно мнение Галуста Саакяна. «Но третий срок Сержа Саргсяна для блока «Елк» неприемлем», – заявил Пашинян.

На вопрос, значит ли это, что если Серж Саргсян неприемлем в качестве премьер-министра, то приемлем Карен Карапетян, Пашинян ответил, что дня них неприемлем любой кандидат от РПА. «В случае с Сержем Саргсяном это неприемлемо вдвойне, втройне, вчетверо. Не исключено, что может возникнуть вопрос формирования нового большинства в парламенте», – подчеркнул он.

Пашинян заявил: «Конституцией, которая будет действовать в 2018 году, осуществить смену власти легче, чем с прежней Конституцией. Если есть народ, который хочет осуществить эту смену власти, и если есть политическая сила, которая готова претворить в жизнь волю народа, нынешней Конституцией осуществить намного легче. Я хочу заверить, что такая политическая сила есть, на остальные вопросы пусть отвечают адресаты этих вопросов».