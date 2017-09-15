Убийство близ Вернисажа в Ереване было спланировано заранее, жертву подкараулили: подробности СК

Радио Азатутюн. В результате неотложных следственных мер, принятых в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении, раскрыто убийство, совершенное накануне близ рынка «Вернисаж» в Ереване, сообщает пресс-служба СК Армении.

Согласно сообщению, установлены личности предполагаемых преступников, источник приобретения автомобиля, использованный при совершении преступления.

На основании полученных доказательств три человека привлечены в качестве обвиняемых, объявлен розыск.

Накануне, 14 сентября, поступил сигнал о том, что близ рынка «Вернисаж» в Ереване прозвучали выстрелы и есть пострадавшие. Выехавшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что выстрелы были произведены близ гостиницы («Туфенкян» — ред.), расположенной по адресу Анрапетутян 48. В результате один человек — Гагик Мосинян 1974 года рождения, скончался от полученных травм, а другой — Ваагн Абгарян 1978 года рождения, с огнестрельными ранениями был госпитализирован.

В ходе масштабных следственных действий выяснилось, что убийство было спланировано заранее, выявлен круг преступников, двое из которых — жители города Алаверди, а один — ереванец.

«Таким образом, по данным предварительного следствия, трое указанных лиц достигли предварительной договоренности об убийстве жителя Алаверди В.Абгаряна и его спутников и, зная, что последние находятся в гостиничном комплексе по адресу г. Ереван ул. Анрапетутяна 48, 14 сентября с 6:30 сидели с оружием в засаде в арендованном автомобиле на автостоянке напротив гостиницы и ждали. Около 13:25, заметив, что Ваагн Абгарян и его спутники выходят из гостиницы, эти трое человек вышли из машины и совершили множественные выстрелы в направлении стоявших у входа в гостиницу В.Абгаряна, Г.Мосиняна и других, в результате чего Г.Мосинян скончался на месте от полученных травм, а В.Абгарян был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

На основании полученных доказательств следователь принял решение о привлечении Альберта Блбуляна, Армена Карадавидова и Рафика Хачатряна в качестве обвиняемых по пунктам 6 и 7 части 2 статьи 104 (Убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей группой лиц или организованной группой), по пункту 1 части 2 статьи 34-104 (Попытка убийства двух или более лиц) и по части 1 статьи 235 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Армении. В их отношении в качестве меры пресечения избран арест и объявлен розыск.

Принимаются меры для всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств инцидента. Соответствующим подразделениям полиции дано поручение принять меры для выявления разыскиваемых лиц.