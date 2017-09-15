«А я не мечтаю об эпохе Вано»: Армен Рустамян

Сегодня во время брифинга в парламенте у руководителя фракции АРФД Армена Рустамяна спросили, каково у него мнение относительно последнего криминального события, в частности, стрельбы у Вернисажа.

На вопрос, можно ли сказать, что мы достигли до пика криминала, Рустамян ответил: «Не думаю, что мы дошли до пика, идет следствие, есть данные, я уверен, что надо сделать все, чтобы это было раскрыто. Такие явления происходят всегда, не думаю, что речь идет о повальной криминализации. Обычная бытовая ссора или разборка вокруг каких-то других вопросов, что может произойти в любой стране. Важно то, чтобы соответствующие органы могли вовремя реагировать и раскрывать, предотвращать возможные подобные процессы».

Aravot.am поинтересовался, в связи с этой криминальной разборкой в соцсетях уже с ностальгией вспоминают Вано Сирадегяна, требуют, чтобы он вернулся, и видите ли он здесь вину Владимира Гаспаряна, или хотел бы возвращения Вано? Армен Рустамян ответил:

«Каждый в своей мере несет ответственность, в том числе и господин Гаспарян должен взять на себя свою долю ответственности. А я не мечтаю об эпохе Вано, потому что невозможно говорить, что тогда не было криминализации. Достаточно вспомнить известные убийства, совершенные в то время. И я не мечтаю, чтобы вернулись те времена, а если вернутся, будет тот же процесс, начало было положено тогда. Когда начинаешь строить что-то криво, так криво все идет и дальше. Надо было сначала правильно расставить по своим местам, система должна была выполнять свою работу, а не становиться чьей-то марионеткой, чтобы мы сегодня не находились в таком положении».