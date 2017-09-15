Никол Пашинян – о связи губернатора Лори, члена РПА Артура Налбандяна со стрельбой по соседству с Вернисажем

«Вчера в Ереване произошло крайне позорное событие, Ереван был потрясен. Многие задают вопрос, почему преступники с автоматами разгуливают по улицам Еревана и почему власти не пресекают их передвижения», – заявил сегодня во время брифинга в парламенте руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян.

Согласно ему, то, что власти не предотвращают такие разборки, имеет свое объяснение: «Я уверен на сто процентов, что участники этой разборки оказали серьезные услуги РПА во время последних выборов, и выполняют роль ее политической опоры. Они чувствуют себя частью власти. Нет ничего удивительного для граждан Армении в том, что убийцы могут свободно разгуливать в Армении. Участники убийств 1 марта свободно разгуливают по улицам Еревана, и никто не знает, когда они начнут стрелять в следующий раз. Человек по прозвищу «Цит», который несколько лет назад был объявлен в розыск из-за приватизации имущества по поддельным документам, его разыскивали, разыскивали, и решили перевести не в пенитенциарное учреждение, а в Совет старейшин Еревана».

Пашинян сказал, что конкретно вчерашняя стрельба имеет косвенную связь с предстоящими в Алаверди 5-го ноября выборами мэра, это внутриреспубликанская разборка. Журналисты на это процитировали слова главы фракции АРФД Армена Рустамяна, заявившего, что это бытовая разборка, и в Армении нет повальной криминализации. Пашинян ответил так: «Криминализация и республиканизация – слова-синонимы».

Он посоветовал журналистам провести расследование и выяснить, какая связь между вчерашней стрельбой и республиканцем-губернатором Лори, бывшим мэром Алаверди Артуром Налбандяном: «Когда журналисты найдут ответ на этот вопрос, картина станет целостной, какая точка зрения по ситуации ближе к действительности».