Гагик Меликян: «Я тоже поклонник и последователь нашей церкви»

«Я и сам тоже последователь и поклонник нашей церкви. Лучше быть преданным нации, ярым поклонником Армянской церкви, чем защитником разных сект, ложных учений и антинациональных явлений», – таким был ответ секретаря фракции РПА Гагика Меликяна правозащитнику Аветику Ишханяну.

Напомним, что Аветик Ишханян подверг критике Эдуарда Шармазанова, сказав: «… когда читаешь мнение Шармазанова, создается впечатление, что он является ярым последователем Армянской Апостольской церкви, что совершенно не подобает высокопоставленному государственному должностному лицу. Так как, если он так думает, значит, он избрал неправильную профессию, и лучше было бы ему стать высокопоставленным священнослужителем и проповедовать учение Апостольской церкви».

А все это последовало после записи в Фейсбук, сделанной бывшим премьер-министром Грантом Багратяном, согласно которой, Армянская церковь дважды мешала становлению армянской государственности. Эдуард Шармазанов не согласился с Грантом Багратяном, заметив, что, вероятно, бывший премьер-министр решил показаться оригинальным и по этой причине критикует то армянский язык, то церковь.