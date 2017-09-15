Где та работа и усилия, которыми мы попытались извлечь максимум выгод из ЕАЭС, ЕС, НАТО и ОДКБ, и не сумели? – «Грапарак»

На армяно-российские отношения большое влияние оказывают российско-азербайджанские и российско-турецкие отношения. Заметим, что в этих двух направлениях Запад действует очень бдительно, имея мощные рычаги воздействия и на Турцию, и на Азербайджан. Достаточно было немного потеплеть российско-азербайджанским отношениям, и в лондонском журнале публикуется статья о делах семьи Алиева, отмывании грязных денег. Ранее многострадальному народу Азербайджана продемонстрировали имущество их президента и его несовершеннолетнего сына в Дубае.

США могут также держать у себя турецкого оппозиционного проповедника, и это в том случае, когда пытающаяся сблизиться с Россией Турция обвиняет именно этого проповедника в организации попытке государственного переворота однолетней давности. Не означает ли это, что именно Соединенные Штаты стоят за попыткой государственного переворота, которой Эрдоган был лишь слегка предупрежден о печальной перспективе попытки лечь под путинскую пяту. А предстоящий референдум о независимости курдов в Ираке и перспектива дальнейшего разделения Турции? Все это рычаги, от которых Азербайджан и Турция избавиться не в состоянии.

Любое потепление отношений России с нашими заклятыми соседями в Армении получает диаметрально негативную реакцию. А иначе и быть не могло. Это, конечно, понимают и в Москве, где, однако, ослепленные амбициями, все еще не осознают, что скрывается за «извинением» Эрдогана или «расточительными» военными закупками и сияющей улыбкой Алиева.

В этой ситуации Армении нужно выиграть больше времени. Напрячь все силы, чтобы выиграть время. Какое будет называться внешняя политика для выигрыша времени, неважно. Пусть посол США говорит о принуждении извне, пусть армянские прозападники говорят – мы вассалы, пусть русофилы говорят – стратегически-союзнические, не знаю, что там еще, «и-и», «нет-нет», «или-или». Все это сегодня не важно. Несущественно даже, будет ли в ноябре подписано или нет соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Не будет подписан и на этот раз, начнется новый раунд переговоров и будет предпринята новая попытка. Мы не в таком положении, чтобы принимать резкие решения без оглядки назад. Речь идет не только о принятии резкого решения о выходе из ЕАЭС или подписания соглашение об ассоциации с ЕС. Давайте мы сами не будем себя решительно убеждать, что ЕС – это хорошо, а ЕАЭС – плохо, что НАТО – это хорошо, а ОДКБ — плохо.

Где та работа и усилия, которыми мы попытались извлечь максимум выгод из ЕАЭС, ЕС, НАТО и ОДКБ, и не сумели? Мы фактически получаем от этих структуры только то, что нам дают в качестве милостыни или пожертвований при целовании креста. Можем ли мы требовать? Например, откройте грузинскую железную дорогу, верните наши жизненно важные территории и дайте выход к морю. Это всего лишь требование ООН, которому должны следовать все, с чьих уст каждый день можно услышать слово «партнер», но вы не увидите никакого шага в этом направлении. Только руководствуясь своими интересами, мы сможем выиграть столь драгоценное для нас время.

Эдик АНДРЕАСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»