США смягчили ряд санкций против Ирана, но приняли новые

Радио Свобода. США продолжили смягчение санкций против Ирана — в рамках «ядерной сделки» от 2015 года. Тогда 6 ведущих держав мира, включая Америку, договорились с Тегераном, что постепенно отменят наиболее жесткие экономические санкции в обмен на сворачивание его ядерной программы.

В четверг Госдепартамент не сообщил, какие именно ограничения смягчаются на этот раз. Остаётся неизвестным и то, решит ли президент Дональд Трамп продолжать соблюдать ядерное соглашение с Ираном.

Одновременно Трамп заявил, что Тегеран нарушает дух «ядерной сделки», а Министерство финансов США ввело новые санкции против 11 иранских граждан и компаний.

На сайте американского финансового ведомства говорится о физических лицах и компьютерных сетях, причастных к кибератакам на банковскую систему США, и об иранской компании, поддерживавшей развитие ракетной программы. Сказано также и о двух украинских авиакомпаниях, которые сотрудничали с иранской и иракской авиакомпаниями, находящимися под санкциями США.

С этого момента заморожены все их американские активы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые контакты.