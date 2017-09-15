В лондонском метро произошел взрыв: есть пострадавшие

В лондонском метро произошел взрыв на станции «Парсонс-грин», которая находится на юго-западе города. Очевидцы сообщают о взрыве ведра, оставленного в пакете в вагоне поезда, передает ВВС.

Несколько человек получили ожоги, полиция ведет расследование произошедшего.

По словам одной из женщин, находившихся в вагоне, она услышала взрыв, а потом увидела языки пламени. Она добавила, что между ней и местом взрыва было много людей, поэтому она не пострадала.

Однако, по словам женщины, она видела несколько пострадавших, в том числе с обожженными лицами. По ее словам, в вагоне началась паника.

К месту происшествия съезжаются машины скорой помощи. Полиция заявила, что в курсе произошедшего и занимается расследованием. Станция оцеплена.

Корреспондент Би-би-си Риз Латиф по дороге на работу стала очевидцем событий на станции «Парсонс-грин». Она рассказала: «Началась паника, когда люди поспешили покинуть поезд, услышав шум, похожий на взрыв. Люди получили порезы и царапины, пытаясь убежать с места происшествия. Было много паники».

Оказавшийся там житель Лондона Алекс Литтлфилд так описал увиденное: «Я повернул за угол и подходил к станции «Парсонс-грин», когда увидел, что по платформе бегают люди, и все испуганы. Я видел, как полицейские и пожарные говорили людям вернуться. Я видел много людей и вооруженных полицейских. Было много очень, очень подавленных людей».

Другой очевидец происшествия Ричард Айлмер-Холл, находившийся в переполненном поезде, сказал, что несколько человек пострадали в результате давки. По словам мужчины, началась паника, люди кричали, вопили. «На платформе была женщина, которая сказала, что видела сумку, затем была вспышка и грохот, поэтому, очевидно, что-то взорвалось. Я видел плачущих женщин, многие кричали, на лестнице, ведущей на улицу, тоже была давка», — рассказал он.

Фото — ВВС