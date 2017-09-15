После покупки С-400 у России Анкара заявляет, что «остается надежным союзником Запада»

Турция заявила в четверг, что остается надежным участником НАТО. Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин сказал, что хорошие отношения Анкары с Москвой не означают разрыва с Западом, передает Радио Азатутюн.

На днях несколько членов НАТО выразили недовольство в связи с сообщением Турции о том, что она покупает российские зенитные ракетные комплексы С-400 на сумму в два с половиной миллиарда долларов.

Западные союзники заявили об обеспокоенности несоответствием российских вооружений техническим стандартам НАТО. Так, Пентагон выразил пожелание, чтобы партнеры избегали таких закупок.

В ответ Эрдоган заявил, что Турция имеет суверенное право приобретать то оружие, которое считает необходимым для национальной обороны.

Отметим также, что в правительстве Германии также критически отнеслись к факту приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем. «Союзникам по оборонительному альянсу, которым является НАТО, подобало бы иметь дело с одинаковыми системами и структурами», — заявил в среду, 13 сентября, представитель МИД ФРГ Мартин Шефер (Martin Schäfer). Об этом передает Deutsche Welle.

В Берлине, однако, дали понять, что неожиданностью эта сделка не стала. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Мартин Шефер заметил, что в правительстве Германии давно знали о переговорах и предварительных договоренностях Анкары и Москвы о поставках в Турцию российских зенитных систем С-400.

А то, что информацию об этом теперь преподносят в Анкаре с таким апломбом, в МИД ФРГ называют «игрой». Турция, по его мнению, ведет поиск альтернативных поставщиков вооружений в ответ на немецкую дискуссию о продаже немецкой боевой техники в эту страну. Германия, напомнил Шефер, фактически заморозила выполнение значительной части таких контрактов с Турцией и принимает решения, как он выразился, «от случая к случаю».

По его данным, за два месяца, прошедших после смены курса Германии в отношении Турции, правительство ФРГ выдало разрешения на экспорт немецких вооружений всего на сумму в 270 тысяч евро. Это менее одного процента от той суммы в 80 миллионов евро, указал Шефер, на которую было поставлено вооружений из Германии в Турцию в прошлом году.