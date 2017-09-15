КНДР вновь выпустила ракету в сторону Японии: созвано заседание Совбеза ООН

Северная Корея в пятницу утром по местному времени произвела очередной запуск ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в море, преодолев расстояние приблизительно в 3600 км. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на японские и южнокорейские власти, передает Голос Америки.

Совет Безопасности ООН соберется обсудить очередной запуск ракеты КНДР в пятницу 15 сентября в 15 часов по времени Восточного побережья США. Совет соберется по просьбе США и Японии.

В Пентагоне заявили, что военные США засекли запуск баллистической ракеты средней дальности северокорейцами. Ракета не несла никакой угрозы ни Северной Америке, ни территории США Гуам, расположенной в Тихом океане.

По информации агентства Yonhap, ракета достигала максимальной высоты полета в 770 км.

Как и в случае с запуском баллистической ракеты 29 августа ракета, запущенная в пятницу пролетела над островом Хоккайдо в Японии и приземлилась в воды Тихого океана.

В четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Великобритании, выразил надежду, что Китай придет к решению об использовании нефтепоставок в КНДР в качестве «мощного инструмента» с целью убедить Северную Корею пересмотреть ее нынешний курс.

Во время визита в Лондон, где он встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном, Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты хотели видеть гораздо более жесткие санкции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи, нежели те, что были приняты в прошлый понедельник:

«Понятно, что добиться полного эмбарго на нефть через Совет Безопасности ООН будет очень сложно, – сказал он. – Фактически речь пойдет только о Китае, потому что только Китай поставляет практически всю нефть Северной Корее», – добавил Тиллерсон на совместной пресс-конференции с Джонсоном.