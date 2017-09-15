Губернатор Лори о стрельбе в центре Еревана

Губернатора Лори Артура Налбандяна удивила весть о перестрелке, произошедшей в центре Еревана с участием известного в Алаверди авторитета Ваагна Абгаряна.
«Я не слышал. В Ереване стреляли в алавердца, или алавердцы стреляли друг в друга, не понимаю, я узнал о случившемся, но не знаю, они из Алаверди? У меня были гости, я только что их проводил, я не в курсе, подробностями не владею», – такой противоречивый и непонятный ответ в беседе с Aravot.am дал господин Налбандян, заверив, что когда узнает о подробностях случившегося, он обязательно поговорит на эту тему.
Согласно сведениям прессы, на раненного в этой перестрелке Ваагна Абгаряна два года назад в Лорийском марзе было совершено покушение. Однако губернатор не припомнил такого случая: «Потерпите, провожу гостей, потом попытаюсь понять, что где происходит, чтобы ответить. Я слышал, что было происшествие, но для чего надо было добираться из Алаверди до центра Еревана. Вы говорите нечто, что не умещается у меня в голове. Если это тот Ваагн Абгарян, то Алаверди маленький город, я знаю его. В последнее время его не видел, ни его, ни телохранителей».