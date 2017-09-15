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12:42 | Сентябрь 15 2017

Убийство возле отеля «Туфенкян» раскрыто: Полиция Армении

Убийство возле отеля «Туфенкян» раскрыто: Полиция Армении

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно сотрудниками полиции города Еревана и Лорийского управления полиции в связи со случившимся 14 сентября, в 13:30, возле отеля «Туфенкян», были установлены личности, подозреваемые в совершении преступления.

Это Рафик Хачатрян 1957 г.р., Альберт Блбулян 1982 г.р. и Армен Карадавидов 1984 г.р..

Как сообщает Полиция РА, предпринимаются меры с целью выявления их местонахождения и для выяснения всех обстоятельств дела.

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Рубрики: Право

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