Убийство возле отеля «Туфенкян» раскрыто: Полиция Армении

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно сотрудниками полиции города Еревана и Лорийского управления полиции в связи со случившимся 14 сентября, в 13:30, возле отеля «Туфенкян», были установлены личности, подозреваемые в совершении преступления.

Это Рафик Хачатрян 1957 г.р., Альберт Блбулян 1982 г.р. и Армен Карадавидов 1984 г.р..

Как сообщает Полиция РА, предпринимаются меры с целью выявления их местонахождения и для выяснения всех обстоятельств дела.