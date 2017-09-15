Без Багратяна и Джангиряна неинтересно

Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но заседания Национального собрания нынешнего созыва неинтересны. Конечно, и в этом составе есть замечательные депутаты, но общий фон довольно серый. И я думаю, причина в том, что не хватает профессионалов, таких депутатов, как Грант Багратян и Гагик Джангирян. И вообще, Армянский национальный конгресс придавал важный оттенок работе парламента, я говорю это, не разделяя во многих случаях политический вектор этой партии и, тем более, стиль работы.

Парламенту нужны также люди, которые не назовешь классическими политиками, которые подходят к вопросам чисто с профессиональной точки зрения, и таковыми являются упомянутые мной экономист и юрист. У Гранта Багратяна, конечно же, неуравновешенный характер, порой крайне заносчивый и категоричный. Недавно он «попал в историю» из-за своей крайней оценки роли церкви. Вероятно, написать на эту тему возможность еще будет, а здесь я просто отмечу, что, на мой взгляд, возводить в абсолют не следует ничего, включая положительную или отрицательную роль церкви, религии и веры. Но когда Багратян говорил в парламенте об экономических вопросах, то сразу чувствовалось, что он знает, читал, изучал в сто, в тысячу раз больше материалов, чем то, что он преподносит с трибуны парламента. Представители экономического блока правительства хотя и не соглашались с ним, но все принимали во внимание его мнение, пытались найти аргументы и прочее. Отсутствие Багратяна, я думаю, является серьезной потерей для парламента.

Гагик Джангирян также, мягко говоря, не является олицетворением совершенства. Более того, по моему впечатлению, будучи военным прокурором, он настолько испортил свою карму, что, если воспользоваться «индийскими» параллелями, я бы не позавидовал тому телу, в которое через 50 или 100 лет, возможно, «воплотится в жизнь» его душа. Этому новому телу потребуются усилия для духовного преобразования. Но деятельность депутата Джангиряна, я думаю, была весьма полезной, по той простой причине, что он профессионал. Речи этого депутата были лишены чисто политических расцветок, характеристик и ярлыков. Он говорил, глубоко владея всеми юридическими нюансами, предостерегая обо всех капканах и подводных рифах предлагаемых проектов.

А что может быть более важным для парламента, чем качество законов?