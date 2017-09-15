Спецпредставитель Путина по международному культурному сотрудничеству прибыл в Армению

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян вчера принял спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посла по особым поручениям Михаила Швыдкого.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Налбандян и Швыдкой провели обстоятельную беседу вокруг двустороннего культурного и гуманитарного взаимодействия, обсудили подготовительные работы к предстоящим совместным культурным мероприятиям.

Собеседники обменялись также мнениями по вопросам многостороннего культурного сотрудничества.

Фото — МИД Армении