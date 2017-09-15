Закрытие выставки является антидемократическим и антиконституционным: «Союз информированных граждан»

9 сентября мы стали свидетелями еще одного примера падения демократических принципов в Армении. На этот раз была закрыта выставка, обозначeнная как «политизированная». Заместитель министра культуры Республики Армения Арев Самуелян заявила Радио «Свобода», что причиной закрытия инициированной домом-музеем Туманяна выставки «Затмение», посвященной жертвам большевистских пыток, является ее «политизированность».

Выставка, посвященная светлой памяти жертв советской диктатуры, должна была предложить альтернативное освещение, отличное от советского дискурса большевистской революции, но была закрыта из-за того, что она «политизирована».

«Не политизируйте»

В целом стремление деполитизировать политику и связанные с ней вопросы не является новостью в Армении. Выражение «не политизируйте» — это, пожалуй, одно из самых любимых выражений правящей власти. Хотя возникает вопрос о том, как можно не политизировать страницы истории, связанные с изменением политической системы, а именно с насильственным завоеванием Первой Республики Армения большевиками. Смерть людей, убитых за их политические взгляды, уже политизирована, поэтому этот вопрос нельзя рассматривать без политического содержания.

Антиконституционная цензура

Согласно статье 8 конституции РА «в Республике Армения гарантируется идеологический плюрализм и многопартийная система». Иными словами, согласно конституции Республики Армения, граждане Республики Армения обладают конституционным правом иметь разное мнение по политическим вопросам. Следовательно, закрытие выставки является антиконституционным и ограничивает право граждан Армении на плюрализм, что является одним из краеугольных камней демократического государства. Точно так же завтра другой правительственный орган РА может запретить публикацию какой-либо газеты, чьи статьи, по их мнению, «политизированы».

Политизированное закрытие «Затмения»?

Примечательно, что выставка была открыта 22 августа и была заранее согласована с Министерством культуры, поскольку, как отметил министр культуры Армен Амирян: «Все ГНКО Министерства культуры Армении обязаны согласовывать свои выставки с Министерством в годовом разрезе». Следовательно, почему должна была быть закрыта выставка, одобренная ранее?

Напомним, что директор музея Нарине Тухикян получила ряд угроз за инициацию выставки. «В результате клеветы нам пришлось закрыть выставку. Некоторые люди обратились в некоторые структуры, и, полагаю, чтобы довести дело до конца, они прибегли к шантажу», — заявила она, рассказав, что некий 70-летний подполковник угрожал ей по телефону.

В соответствии с этим, можно предположить, что это эхо советской ностальгии внутри нашего правительства. Наши нынешние власти пока еще не освободились от советского прошлого настолько, чтобы смогли с ясным взглядом оглянуться назад и встретиться лицом к лицу с ошибками прошлого. То есть, можно констатировать

Тем не менее, независимо от разъяснений и причин, это явный антидемократический ход, который противоречит конституции Республики Армения и является ударом по плюрализму в стране.

Анна Памбухчян

Союз информированных граждан