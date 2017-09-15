Сурен Караян: «Экономический рост составляет 17 процентов, а рабочие места увеличились» — видео

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян утверждает, что за год деятельности правительства в Армении был зафиксирован 17-процентный рост производства.

По его словам, доля горнодобывающей промышленности в этом росте была ниже, чем у перерабатывающего производства. Рост в перерабатывающей промышленности составил 10%, а в горнодобывающей – 6%. Министр также отметил, что увеличилось число рабочих мест.

Один из журналистов в среду поинтересовался, имеет ли он в виду открытие магазина, на открытии которого присутствовал также и президент, в результате чего появились рабочие места. Министр запнулся, а затем сказал, что это неправильное сравнение.