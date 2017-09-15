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12:04 | Сентябрь 15 2017

Сурен Караян: «Экономический рост составляет 17 процентов, а рабочие места увеличились» — видео

Сурен Караян: «Экономический рост составляет 17 процентов, а рабочие места увеличились» — видео

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян утверждает, что за год деятельности правительства в Армении был зафиксирован 17-процентный рост производства.

По его словам, доля горнодобывающей промышленности в этом росте была ниже, чем у перерабатывающего производства. Рост в перерабатывающей промышленности составил 10%, а в горнодобывающей – 6%. Министр также отметил, что увеличилось число рабочих мест.

Один из журналистов в среду поинтересовался, имеет ли он в виду открытие магазина, на открытии которого присутствовал также и президент, в результате чего появились рабочие места. Министр запнулся, а затем сказал, что это неправильное сравнение.

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Рубрики: Политика, Экономика

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