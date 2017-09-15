В парламенте поднят вопрос об армянах в черном списке в России: Никол Пашинян – о помощи армянам, депортированным из РФ

В парламенте обсуждается вопрос о ратификации Исполнительного протокола, подписанным между Правительством Республики Армения и правительством Франции к Соглашению между Арменией и ЕС о приеме лиц, проживающих без разрешения (реадмиссии). Содержание протокола вчера представил руководитель Государственного миграционного агентства Гагик Еганян. Он сообщил, что это документ, который служит инструментом для решения технических вопросов, в частности, указания контактных органов, адресов, финансовые вопросы, какими методами осуществляется сопровождения и т. д.

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян поинтересовался у Еганяна о депортированных гражданах из России. «С проблемой какого масштаба мы имеем дело, насколько этот процесс соответствует правовым нормам внутри ЕАЭС? Как мы можем помочь этим людям? Речь о том, что граждане, проживающие долгое время в России, приезжают в Армению, совершают сюда визит, а когда они возвращаются, оказывается, что их въезд в Россию закрыт. Часть семьи оказывается здесь, другая там, некоторые из них годами не видят друг друга». Еганян ответил: «Это касается тех людей, которые вольно или невольно совершили крупные или незначительные нарушения в России. В Российской Федерации законодательно наложены достаточные санкции, и оно срабатывает, кода лицо покидает территорию Российской Федерации. Это касается не только граждан Армении, но и всех иностранцев. Когда процесс начался в 2014 году, было 3 миллиона иностранцев, в том числе армянских граждан, которые оказались в черных списках».

Еганян сообщил, что при обращении граждан к их услугам, Миграционная служба собирает заявления и просит Федеральную миграционную службу смягчить санкции: «В шести тысячах случаев наша просьба была удовлетворена. Находящиеся в России, у которых имеется такая проблема, боятся выезжать оттуда, но если их нарушения соответствуют статье 26 закона, санкции смягчаются». Еганян отметил, что ежедневно к ним обращались по 100-150 человек, но сейчас число заявителей сократилось, что говорит о том, что проблема в какой-то мере решена.