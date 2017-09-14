Давид Арутюнян: выставка сталинских репрессий получит широкое распространение и на этом не остановимся

На днях по прямому указанию министерства культуры была закрыта экспозиция в Доме-музее имени Ованнеса Туманяна, посвященная сталинским репрессиям и политическим преследованиям в советское время, жертвами которых в 1920-53 годах стали 45 тысяч человек, в том числе Гарегин Нжде, который считается идеологом правящей партии.

Во время вчерашнего парламентского часа вопросов правительству член фракции «Елк» Арарат Мирзоян поднял этот вопрос перед правительством: «Кто принял это решение, заместитель министра культуры, премьер-министр и министр, было ли принято это решение на основе рекомендаций спецслужб? Директору музея поступил телефонный звонок с угрозами в стиле 20-х годов, некий генерал заявил, что она (директор музея, – ред.) ведет дашнакскую пропаганду». Арарат Мирзоян предложил правительству незамедлительно без каких-либо коррекций открыть выставку и выделить в здании правительства зал, чтобы с ней могли ознакомиться также государственные чиновники, министры и заместители министров.

Министр юстиции Давид Арутюнян ответил, что все в курсе, какую позицию занимает Армения в связи с эпохой ленинской и сталинской тирании: «В этом году исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции, после которой начались серьезные нарушения прав человека и в Армении, которые достигли своего пика в 37-ом году. Сегодня мы должны затронуть 80-летие этого печального года. Оценка этим событиям дана на государственном уровне. В школах, в учебниках, как мировой истории, так и по армянской литературе, мы даем четкую оценку этому периоду. Оценка этого периода отражается также в том, что мы собираемся построить Мемориальный музей. Попытка политизировать всего лишь совместную работу государственного учреждения и ГНКО, я думаю, неуместна. Позиция ясна, изменений в ней не произошло».

Давид Арутюнян призвал не выискивать здесь политических подтекстов. «Что касается трех сыновей Ованнеса Туманяна из четырех, ставших жертвой этой тирании, то я должен сказать, что выставка проработала 22 дня. Политизировать трудовые и административные отношения бессмысленно, и я просто сожалею, что произошел подобный инцидент». Напомним, что заместитель министра культуры Арев Самуэлян заявила, что выставка была политизирована и по этой причине закрыта.

Давид Арутюнян объявил, что, напротив, выставка должна получить широкое распространение: «Мы на этом не остановимся, в этом году исполняется 80 лет, и мы организуем более масштабные мероприятия».