«Это решение Армении, в России никто не критикует»

Армения и Россия дружат. Дружить нельзя против кого-то, это от сердца идет, а против кого-то – это уже не дружба, как сообщает «Арменпресс», заявил посол РФ в Армении Иван Волынкин, комментируя возможное влияние сотрудничества Армении и Китая в военной сфере на армяно-российские союзнические отношения.

«Это суверенное право Армении развивать сотрудничество с кем она хочет. Армения и Россия дружат. Дружить нельзя против кого-то, это от сердца идет, а против кого-то — это уже не дружба»,- заявил посол, отметив, что выбор партнеров по военно-техническому сотрудничеству — это суверенное право Армении, и в России никто это не критикует.

Касаясь членства Армении в ЕАЭС, посол отметил: «Армения свободно может выйти из союза, ей никто не мешает. Другой вопрос – насколько это нужно Армении. Я считаю, что большинство населения Армении не согласно с этой инициативой, так как они видят явные преимущества членства в Евразийском экономическом союзе».

Читайте подробности в печатном номере «Аравот» от 13.09.2017г