Армен Амирян о закрытии выставки «Затмение»: «Музеи не имеют права вести самостоятельную политику» — видео

После сегодняшнего заседания правительства министр культуры Армении Армен Амирян, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что выставка «Затмение» в Музее Туманяна, посвященная невинным жертвам советской тирании, закрытая спустя 22 дня после открытия, не была согласована с министерством. На вопрос, что директор музея Нарине Тухикян утверждает, что несколько дней назад министерство было проинформировано, министр повторил, что вопрос не был согласован. «Речь идет о внутреннем распорядке работы, любую экспозицию, будь то временную или постоянную, музей должен согласовать с министерством. В представленном в министерство ежегодном договоре о субсидии или отдельном соглашении ничего не говорится о такой выставке», – сказал министр.

По словам Амиряна, никакой музей не имеет права самостоятельно принимать решения, какую ей вести политику, культурную политику определяет министерство культуры. «Речь не идет о культурной свободе, а относится к формату. Любая экспозиция подразумевает расходы, бюджетные или внебюджетные средства. Расходы на эту выставку не предусматривались», – отметил он. Разве не странно, что выставка проходила в течение 22 дней, и министерство только потом решило закрыть ее, на этот вопрос министр дал положительный ответ. На вопрос, разве не было возможности решить вопрос по внутренней договоренности, а не закрывать выставку, Амирян ответил: «Да, я согласен с вами». Министр заверил, что в ближайшее время выставка вновь будет открыта и с прежним содержанием.

«Мы затрагивали эту тему по разным поводам, и в эту ночь музея на эту тему выставка была. Такая же выставка состоится 22 сентября в Национальной библиотеке. Существует поручение президента о создании отдельного музея, связанного с жертвами советской диктатуры». Амирян заверил, что министерство не имеет проблем с содержанием выставки: «В представленных на ней материалах упоминаются также и имена моих родственников». Министр также заверил, что закрытие выставки не имеет политической цели.

На вопрос, как он в таком случае прокомментирует заявление заместителя министра культуры Арев Самуелян, что выставку закрыли ввиду политизированности, Амирян ответил: «Не знаю, что сказать. Я вернулся вчера ночью. Вероятно, под политизированностью выставки она имела в виду, что некоторые люди спекулируют закрытием этой выставки. Позвольте, я узнаю, что она говорила, а потом прокомментирую».

Как он относится к директору музея Нарине Тухикян, есть ли у министра с ней проблемы, и возможно ли, что ее уволят с работы? В ответ на эти вопросы министр сказал: «Она один из лучших наших директоров. Для меня достаточно с ней устной беседы и устного замечания. В противном случае в подобных ситуациях может последовать строгое замечание. Вопроса об увольнении нет».