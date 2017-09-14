Идеологически АРФ Дашнакцутюн не против коалиции с ППА: «Жоховурд»

Интересно, как относится к трехсторонней коалиции АРФ Дашнакцутюн, которая сейчас находится в политической коалиции с РПА? Об этом и других вопросах газета «Жоховурд» побеседовала с главой парламентской фракции АРФД, членом Бюро АРФД Арменом Рустамяном.

– Г-н Рустамян, как АРФД относится к возможной трехсторонней коалиции между Республиканской партией, «Процветающей Арменией и Дашнакцутюн?

– Я говорил, что подобные гипотетические ситуации я не рассматриваю. Такие разговоры происходят в нашей реальности настолько часто, что абсолютно когда-либо не становятся реальностью. А значит, когда придет время, возникает подобная ситуация, тогда мы и обсудим конкретную ситуацию.

– Но такие заявления сейчас звучат из уст лидера партии и пресс-секретаря РПА.

– Но из этих же уст не звучит ничего конкретного. Ничего конкретного я не слышал. И кто может что-то исключить? Если вы что-то исключили, значит, вы все знаете.

– А как сегодня АРФД относится к сотрудничеству с ППА?

– Мы сегодня готовы сотрудничать со всеми, независимо от того, что по коалиционному соглашению мы находимся в конкретном месте. Но никогда в смысле реализации нашей программ мы не колебались вести с кем-то отношения и поддерживать нормальные связи. Мы и сейчас продолжим держать себя так же, потому что АРФД, в конце концов, является идеологической партией, и ее приверженность своим программам обусловлена не пребыванием в оппозиции или власти. Естественно, кто в данный момент примет или поддержит наши подходы, мы готовы сотрудничать с ним, независимо от того, в каком лагере они находятся.

– И независимо от того, какие отношения у вас есть с этой политической силой?

– У нас нет врагов в нашей стране, у нас могут быть идеологические противники, что вполне нормально. Хотелось бы, чтобы у нас имелась такая политическая арена, где имелось бы четкое разделение на четкие идеологии, но эта сфера не сформирована, однако мы будем вести последовательную борьбу и сделаем все возможное, чтобы на своем примере показать, что это означает.

– Если возникнет трехсторонняя коалиция, АРФД не будет ревновать? Ведь в конечном итоге может сократиться количество портфелей.

– Ревность возникает у тех, кто пытается жениться на другой политической силе. Мы не зафиксировали какого-либо брачного акта. Мы всегда говорили, что для нас не важны политические портфели и их количество. Важна программа, которая является основой для сотрудничества.

Наира ОВАННИСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»