Была осуществлена закупка в 4 раза дороже: «Айкакан жаманак»

Компания «Хачпар», которая участвовала в конкурсах, объявленных Министерством обороны Республики Армения, а также многими другими ведомствами, оказалась перед фактом. Директор компании Смбат Баласанян в интервью armtimes.com рассказал, что в 2017 году они приняли участие в тендере по закупу ниток, объявленным министерством обороны, выиграли его, и даже снизили цену на предлагаемый ими продукт, но в итоге оказалось, что победителем стал ООО «Interemed» с предложенной в 5 раз выше ценой.

«С задержкой всех сроков, определенных законом, нас проинформировали, о том, что представленные нами доли получили первое место и пригласили в министерство обороны. Мне сообщили в кабинете, что они хотят купить наш швейный материал, но цены немного высоки. Принимая во внимание тот факт, что это для армии, мы в пределах возможности снизили цену на 15 процентов. Тут же на месте было подписано соглашение о том, что ООО «Хачпар» дает согласие на заключение контракта по новой цене», – рассказал Смбат Баласанян, добавив, что следующим шагом должно было стать включение в приложение цен и технических характеристик.

По словам директора ООО «Хачпар», они отправляют в министерство обороны технические характеристики, а в июле им сообщают, что в характеристиках есть упущения. «В тот же день мы написали ответ, что данные, представленные нами в техническом описании, соответствуют числовым величинам, указанным в объявлении министерства, один к одному. Было 6 стандартных критериев: наименование, длина ниток, длина иголок, изгиб и т. д. Все это были данные, представленные министерством обороны », – сказал Смбат Баласанян. Отвечая на вопрос о том, что тогда имело в виду министерство обороны под неточностью, он указал, что в техническом описании тендера, помимо 6 критериев, представленных ООО «Хачпар», имелись и другие требования.

«В нашем ответе я написал, что затребованную вами характеристику ни один производитель на упаковке своего товара не пишет, на данный момент у нас нет их под рукой, чтобы представить. Мы готовы к осуществлению поставок, особенно, что мы снизили цену на наш продукт по желательной для них цене, и готовы в ходе поставок вместе с каждой партией нашей продукции предоставлять сертификат качества производителя», – сказал директор компании.

Затем Министерство обороны потребовало, чтобы сертификат на представленный товар был непосредственно от производителя. Он и это тоже отправляют в министерство обороны, где также говорится, что продукт соответствует стандартам США и ЕС. «После этого мы не получили никакого ответа. Оказывается, 23 августа соответствующие подразделения МО дали отрицательное заключение, и министерство обратилось к Министерству финансов с тем, чтобы оно включило ООО «Хачпар», которое предоставило данные, не соответствующие техническим характеристикам, и две другие компании, в так называемый черный список», – сообщил Баласанян.

Айк ГЕВОРГЯН

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