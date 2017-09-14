Парламентская система управления обеспечит необратимое демократическое развитие Армении: Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян уверен, что парламентская система управления, к которой переходит Армения в соответствии с измененной Конституцией, обеспечит необратимое демократическое развитие страны. Об этом он написал в послании по случаю организованной Институтом Бориса Минца и Российско-Армянским (Славянским) университетом сессии по теме «Малые переходные экономики: местные ответы на всеобщие вызовы», передает Радио Азатутюн.

«Армения была первой среди постсоветских стран, которая осуществила приватизацию земель сельскохозяйственного значения, переоборудование и модернизацию энергетической системы, приведение инфраструктуры в соответствие с канонами рыночной экономики. В сложных геополитических условиях внешних и внутренних вызовов нам удалось поставить принципы демократического управления на прочный фундамент, создать основы гражданского общества и либеральной экономики», — говорится в послании, текст которого опубликовала пресс-служба главы государства.

«Во всех отмеченных сферах мы накопили богатый опыт и готовы поделиться нашими достижениями и уроками. В плане Конституции мы сейчас находимся на качественно новом переходном этапе: входим в более передовую — парламентскую систему управления, что, уверен, обеспечит необратимое демократическое развитие Республики Армения», — отметил Серж Саргсян.

«Экономика страны также стоит перед новыми вызовами. Мы теперь стоим на пороге нового этапа включения широких международных деловых кругов в наши проекты экономического развития. Основываясь на передовом законодательстве и самом актуальном международном опыте, мы полны уверенности, что сможем создать для иностранных инвесторов необходимый инструментарий, надёжную экономическую систему и возможности экспорта», — говорится в послании президента Армении.