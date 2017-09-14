Блок «Елк» перешел к делу

«Чуть ранее мы официально ввели в обращение в Национальном собрании инициативу фракции «Елк» по созданию временной парламентской комиссии для вынесения заключения о начала процесса вывода из состава ЕАЭС. Комиссия, по сути, должна дать заключение о следующем: чего мы достигли и что проиграли с вступлением в ЕАЭС и насколько наше дальнейшее членство исходит из стратегических интересов нашей страны», – написал на своей странице в Фейсбук член фракции «Елк» Никол Пашинян.

«Наше послание состоит в том, что представители властей и наши оппоненты могут прийти в эту комиссию и обосновать правильность своей позиции, что наше пребывание в ЕАЭС выгодно и исходит из наших государственных интересов, а «Елк» ошибается», – сказал в парламенте во время беседы с журналистами член фракции Эдмон Марукян, и выразил надежду, что власти пойдут на создание комиссии.

По словам депутата, регламентирующий закон парламента дает большие возможности для работы временных комиссий, они могут направлять запросы соответствующим органам, давать экспертам задания, проводить изучение и давать заключения.

В блоке «Елк» ожидают, что после формирования комиссии им также удастся провести в парламенте слушания по поводу членства Армении в ЕАЭС.