Эдмон Марукян — Карену Карапетяну: приглашают ли премьера западные страны, или же приглашают, но он сам не едет?

Вчера во время парламентского часа вопросов правительству депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян напомнил премьер-министру Карену Карапетяну, что исполняется год его работы на этом посту. Он спросил: «То, что вы не посещаете западные страны, не встречаетесь для привлечения инвестиций, не отправляетесь в столицы, не в том ли причина, что вас не приглашают из западных столиц, центров, или же вас приглашают, но вы сами отвергаете, и не едете? Я лично думаю, что они вас приглашают, но не едете вы. Оба варианта очень плохие, даже если они не приглашают».

Карен Карапетян ответил: «На самом деле визиты не являются самоцелью. Если мы не посещаем, это не означает, что у нас нет инвестиционной повестки с западными странами, или мы не обсуждаем эти темы. В ближайшем будущем у нас запланированы такие визиты. Визиты состоятся тогда, когда у нас будет повестка и тема для предметного разговора, чтобы поездка не превращалась просто в туризм».

Он также отметил, что, будучи членом ЕАЭС, мы, тем не менее, не проявляем недостаточно внимания к другим рынкам. Карен Карапетян указал, что объем экспорта в европейские страны превышает объем экспорта в страны-члены ЕАЭС.

Эдмон Марукян в ответ отметил, что они, конечно, против туризма правительства и очень критикуют раздутые расходы правительства, но в течение года плохо то, что они еще не сформировали повестку привлечения инвестиций из западных стран. Карен Карапетян ответил, что он не понимает сути критики, разве нужно обязательно совершать визиты и критерием является именно это? «Если у меня есть сформируется повестка, я сразу же поеду. Как только она появится в Амстердаме, сразу же отправлюсь в Амстердам».