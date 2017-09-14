Экс-посол Азербайджана в ЕС прогнозирует новую секс-сенсацию

Объявленный в международный розыск по линии Интерпола по запросу Баку, экс-посол Азербайджана в Евросоюзе Ариф Мамедов распространил заявление, согласно которому в скором времени, возможно, будет обнародован новый материал сексуального характера с участием европейских политиков, лоббировавших интересы Азербайджана в ЕС, передает издание Times.am.

Как написал на своей странице в Facebook Мамедов, главный лоббист азербайджанских властей во Франции (Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции) Жан Франсуа Мансел вместе со своей женой являются любителями группового секса. Оргии организовывались и в Баку, причем делалось все за счет азербайджанской стороны. Правда, и последние не остались в долгу. Как отмечает Мамедов, вакханалии европейских чиновников вместе с азербайджанскими коллегами «тщательно записывались на видео». По заверению экс-посла, в его распоряжении находится много компромата, но он пока не спешит все афишировать, чтобы лишний раз не шокировать народ.

Однако на этом обличения экс-посла не закончились. Спустя некоторое время после публикации данного текста, Мамедов выступил с еще одним интересным предложением, которое он адресовал британской нефтегазовой компании British Petroleum. Согласно записи, Мамедов советует британской стороне раскрыть «многие секреты», связанные с Азербайджаном, и замалчиваемые годами.

«Надеюсь, что компания BP будет благоразумна, начнет сотрудничество с Британским Агентством по борьбе с преступностью (NCA) и раскроет многие секреты, которые они тщательно хранили все эти годы. Это позволит ей вернуть доверие азербайджанского народа и дальше успешно оставаться и работать в стране», — отметил Мамедов.